Анвар Яхизов преподает кыргызский язык в трех селах недалеко от Бишкека. Свое дело он начинал с небольших курсов для нацменьшинств в родном Милянфане, а сегодня обучает кыргызскому всех, кто хочет говорить на нем свободно.

Ученики любят его за уникальный подход к занятиям, а он в свою очередь хочет помочь им выучить язык.

В интервью 24.kg Анвар рассказал, почему, будучи учителем физики, решил поменять направление и открыть курсы кыргызского языка, и как он мотивирует людей учиться без давления, а из любви к языку.

От идеи к реализации

— Расскажите немного о себе: где вы выросли, чем занимались до того, как начали преподавать?

— Меня зовут Анвар Яхизов, мне 31 год. Родился в Московском районе, в селе Беловодское. Отец — из села Александровка, мама — из Милянфана. Учился в школе в Канте, затем поступил на технический факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. После окончания в 2015 году устроился работать учителем физики в школу имени Вакера в селе Люксембург (ныне Кант).

Через год перешел преподавать физику и математику в Азиатский медицинский институт в Канте, где проработал почти семь лет. В последний год работы в институте меня начал интересовать кыргызский язык — с этого и начался новый этап в моей жизни.

Фото Анвара Яхизова

— Я дунганин, вырос в интернациональной среде. Мне всегда было интересно смотреть на вопрос изучения языка с другой стороны — я видел, что многие хотели бы выучить кыргызский, но стеснялись или боялись сложностей, особенно грамматики. Я хотел помочь своим землякам, дунганам, сделать первый шаг к изучению языка.

В конце 2023 года я открыл вечерние курсы кыргызского языка в селе Милянфан и после работы ездил туда преподавать.

В первое время я только организовывал процесс, но не преподавал. Пригласил коллегу-лингвиста и ее маму. После того, как процесс наладился, сам начал преподавать. Кроме того, я решил поступить в университет имени Арабаева на направление «Кыргызский язык и литература», чтобы стать дипломированным специалистом. Сейчас доучиваюсь, остался последний год.

В прошлом году я задумался и решил себя посвятить полностью кыргызскому и начал вести социальные сети. Раньше у меня была личная страница в Instagram и TikTok — просто для себя. А потом я стал выкладывать туда видео с уроков, с результатами учеников — и детей, и взрослых — чтобы мотивировать других.

И это сработало: люди начали смотреть, писать, говорить: «Как классно! Мы тоже хотим! Нам нужен такой преподаватель, который учит по-другому». Не просто грамматика и правила, а живые занятия, где мы больше играем, общаемся, беседуем. Я ведь хорошо понимаю их ситуацию с другой стороны.

Мне писали жители Ивановки с просьбой открыть курсы, и я решился. Потом в Токмок стали приглашать, там я тоже открыл курсы. Сейчас езжу в Токмок, Кант и Ивановку.

— А где вы выучили кыргызский язык?

— На улице. Благодаря друзьям, соседям. В студенчестве я помогал родителям, работал на базаре и получил там огромную практику. Интересно, что при обучении американцев кыргызскому языку их специально отправляют на рынки для прохождения практики.

Многие мои ученики говорят, что человек, который выучил язык как иностранный, может объяснить его доступнее, чем носитель. И я с этим согласен.

Фото Анвара Яхизова

Я же стараюсь все объяснять пошагово — от простого к сложному. Учу их говорить коротко и конкретно, задавать прямые вопросы, получать прямые ответы. Так им проще понять логику языка. Мои ученики часто говорят: «Мы вас понимаем, а вот когда выходим на улицу, становится трудно». Это потому, что носители языка, заметив, что их понимают, радуются и начинают говорить быстро, неосознанно усложняя речь.

Когда язык преподает носитель, он не задумывается, что в одном предложении может быть сразу несколько грамматических времен или падежей. Для него это естественно. А мои ученики, особенно начинающие, часто теряются из-за этого.

Я же всегда стараюсь отсекать все лишнее и не перегружать учеников. Невозможно заговорить на языке за месяц или два — важно идти поэтапно, постепенно.

— Что вам больше всего нравится в вашей работе?

— Я приношу пользу обществу. С учениками я провожу воспитательные беседы, не просто пришел, отработал, отучил и отпустил. Я вкладываю что-то больше.

Я очень часто задаю вопрос ученикам: «Зачем вы учите кыргызский язык? Для чего вы учите кыргызский язык?». Они отвечают, чтобы где-то работать, поступить, и только малая часть из них понимает и говорит: «Это наша родина, мы же здесь живем, мы здесь выросли, поэтому мы хотим знать язык». Анвар Яхизов

Когда вы поймете, что кыргызский надо не из-под палки надо учить, а потому что это наша родина, тогда учить будет легче. В Китае разговаривают на китайском, в Америке — на английском, в России — на русском, а в Кыргызстане мы должны разговаривать на кыргызском. Никто не запрещает знать другие языки, пожалуйста, но нужно знать свой родной.

Я часто сталкиваюсь с тем, что мне говорят, что я дунганин и у меня нет страны. Я отвечаю, что лично у меня есть. Это не Китай, может быть, исторически, да, но в целом Кыргызстан — моя страна, моя родина.

«Не бойтесь говорить неправильно. Главное — начать»

— Есть у меня одна семья — мама, папа и три сына. Вся семья учит кыргызский язык. Сначала муж с женой занимались в одной группе, а два сына — в другой. Потом эти двое начали дома разговаривать по-кыргызски, и родители стали у меня спрашивать «Что такое ишкер?», я говорю: «Бизнесмен». А они смеются: «Дети дома друг друга бизнесменами называют». Видимо, между собой играли и называли так.

Их младший сын тоже заинтересовался. Увидел, как братья между собой говорят, и сказал: «Я тоже хочу учить кыргызский». Его привели — парень оказался очень шустрый, быстро схватывает. И благодаря тому, что вся семья теперь общается на кыргызском, ему стало еще легче — результаты у него просто отличные.

Раньше дунгане в основном были сосредоточены на выживании. Работали на полях, занимались хозяйством, потому что нужно было кормить семью. На образование просто не оставалось ни сил, ни времени. Сейчас ситуация изменилась. У многих есть дом, стабильный доход — и теперь появляется желание учиться.

Я замечаю изменения. Особенно среди взрослых. Они говорят: «Раньше мы в Бишкек ездили по делам, в больницу или в учреждения, и вообще не понимали, что нам говорят. А сейчас мы понимаем, можем спросить, объясниться». Анвар Яхизов

И вот это для меня самая большая награда. Когда человек понимает, что знание языка делает жизнь проще, свободнее и ближе к другим людям.

— Как вы мотивируете учеников?

— Если говорить о мотивации молодежи изучать кыргызский язык, то сейчас действительно у многих нет понимания, зачем это нужно, даже живя в Кыргызстане. И вот это, пожалуй, главное, что я стараюсь изменить в своей педагогической практике.

В школах, к сожалению, учеников часто учат не учиться, а избегать наказания — быть «пай-мальчиками и пай-девочками». Главное — не получить двойку. Из-за этого дети боятся ошибаться. Они стараются списать с Google Translate или ChatGPT, лишь бы не выглядеть глупо.

Когда я прошу их составить несколько предложений по новой теме, я сразу вижу, где человек писал сам, а где — интернет. Это чувствуется мгновенно. И часто дети начинают оправдываться: «Нет, я сам». Но потом признаются. И я им объясняю: «Мне не нужна от вас красивая оценка. Мне важно, чтобы вы действительно научились».

Фото Анвара Яхизова

Я горжусь тем, что ко мне с удовольствием приходят учиться взрослые люди — после работы, уставшие, но мотивированные. Мы общаемся, обсуждаем разные темы, и я заставляю их говорить, даже с ошибками. Говорю: «Не бойтесь говорить неправильно. Главное — начать». Ошибки — это шаг вперед. Сначала неправильно, потом чуть лучше, а потом — правильно. Так и появляется уверенность.

Выучите язык за три месяца — подарю барана

После какого-нибудь тестирования я покупаю маленькие подарки. В летний период я ставил в призовой фонд мороженое. Ученики хотят выиграть, соревнуются и стараются. Я даже сказал ученикам, что если кто-то из них выучит кыргызский за три месяца, то я зарежу барана в честь этого. Но пока такого еще не случилось.

Меня часто спрашивают, почему американцы, которые приезжают и живут в Нарыне всего три месяца, начинают свободно говорить по-кыргызски.

Во-первых, они живут в кыргызских селах, где вообще нет русскоязычной среды — им просто некуда «сбежать» от кыргызского языка.

Во-вторых, у них по 4–5 уроков кыргызского в день. Это примерно сто часов занятий в месяц. А у нас — всего 12 часов в месяц. Разница огромная. Кроме того, у американцев нет бытовых забот, их основная «работа» в эти месяцы — учиться. А у наших взрослых все иначе: работа, дом, семья, дела, и времени на учебу почти не остается.

Что касается детей — им, конечно, легче воспринимать язык, но у них часто нет осознания, зачем это нужно. Им хочется играть, гулять, отдыхать. Так что у нас получается золотая середина: взрослым некогда, детям лень. Поэтому мы движемся в своем темпе — медленно, но стабильно.

На то, что американцы осваивают за три месяца, у наших учеников может уйти год. Но главное — не останавливаться, быть дисциплинированными и верить в результат.

Фото Анвара Яхизова

А вообще, если говорить о кыргызском языке, я бы хотел сказать одно: важно осознать, что это наша страна, наш общий дом. И хочется, чтобы все это поняли: учить язык нужно не потому, что так надо, а потому что это часть любви к своей родине.