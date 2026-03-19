Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений сразу в три закона — Налоговый кодекс, закон о страховых взносах и закон о внешней миграции.

Документ направлен на привлечение иностранных преподавателей и специалистов в систему образования.

Согласно проекту, предлагается:

освободить доходы иностранных преподавателей от подоходного налога;

освободить их от обязательных страховых взносов;

упростить получение временного вида на жительство;

освободить от НДС импорт образовательного оборудования, не производимого в Кыргызстане;

предоставить налоговые льготы образовательным организациям.

Как отмечается в справке-обосновании, такие меры необходимы из-за острой нехватки кадров, особенно по направлениям IT, инженерии, естественных наук и языков. Также подчеркивается высокая нагрузка на систему образования: в стране обучается более 1,5 миллиона школьников.

Разработчики считают, что налоговые и миграционные послабления позволят:

привлечь специалистов международного уровня;

внедрить современные образовательные программы;

повысить качество образования внутри страны.

Отмечается, что иностранные преподаватели, как правило, работают по краткосрочным контрактам, поэтому освобождение от страховых взносов не повлияет на их пенсионные права.