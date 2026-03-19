Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений сразу в три закона — Налоговый кодекс, закон о страховых взносах и закон о внешней миграции.
Документ направлен на привлечение иностранных преподавателей и специалистов в систему образования.
Согласно проекту, предлагается:
- освободить доходы иностранных преподавателей от подоходного налога;
- освободить их от обязательных страховых взносов;
- упростить получение временного вида на жительство;
- освободить от НДС импорт образовательного оборудования, не производимого в Кыргызстане;
- предоставить налоговые льготы образовательным организациям.
Как отмечается в справке-обосновании, такие меры необходимы из-за острой нехватки кадров, особенно по направлениям IT, инженерии, естественных наук и языков. Также подчеркивается высокая нагрузка на систему образования: в стране обучается более 1,5 миллиона школьников.
Разработчики считают, что налоговые и миграционные послабления позволят:
- привлечь специалистов международного уровня;
- внедрить современные образовательные программы;
- повысить качество образования внутри страны.
Отмечается, что иностранные преподаватели, как правило, работают по краткосрочным контрактам, поэтому освобождение от страховых взносов не повлияет на их пенсионные права.