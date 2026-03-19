Общество

Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение

В Кыргызстане на общественное обсуждение вынесен законопроект о внесении изменений сразу в три закона — Налоговый кодекс, закон о страховых взносах и закон о внешней миграции.

Документ направлен на привлечение иностранных преподавателей и специалистов в систему образования.

Согласно проекту, предлагается:

  • освободить доходы иностранных преподавателей от подоходного налога;
  • освободить их от обязательных страховых взносов;
  • упростить получение временного вида на жительство;
  • освободить от НДС импорт образовательного оборудования, не производимого в Кыргызстане;
  • предоставить налоговые льготы образовательным организациям.

Как отмечается в справке-обосновании, такие меры необходимы из-за острой нехватки кадров, особенно по направлениям IT, инженерии, естественных наук и языков. Также подчеркивается высокая нагрузка на систему образования: в стране обучается более 1,5 миллиона школьников.

Разработчики считают, что налоговые и миграционные послабления позволят:

  • привлечь специалистов международного уровня;
  • внедрить современные образовательные программы;
  • повысить качество образования внутри страны.

Отмечается, что иностранные преподаватели, как правило, работают по краткосрочным контрактам, поэтому освобождение от страховых взносов не повлияет на их пенсионные права.
Материалы по теме
Глава ГНС бизнесу: Налоговая политика должна быть партнерской
Внедрение системы «Базар»: ГНС собрала более 1 миллиарда сомов налогов
Учредителей ОсОО хотят заставить отвечать по налоговым долгам компаний
Кабмин предложил изменить правила налоговых проверок и возврата НДС
Когда платить? ГНС разъяснила дату налогового обязательства
В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов
Крипторынок принес бюджету почти 1,7 миллиарда сомов в 2025 году
В Кыргызстане продлили срок подачи заявок на единый налог до 1 марта
В 2025 году собрано налогов и страховых взносов на 391,8 миллиарда сомов
Для предпринимателей могут снизить комиссии при приеме безналичных платежей
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Знаменитые лошадки у&nbsp;ЦУМа нашли во&nbsp;дворе частного дома в&nbsp;селе Восток Знаменитые лошадки у ЦУМа нашли во дворе частного дома в селе Восток
Бизнес
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
17:37
Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная маркировка Детские напитки обложат акцизом: вводится обязательная...
17:35
Реконструкция парка за 90 миллионов сомов в Сузаке вызвала вопросы у Минстроя
17:28
Экспорт автомобилей из Китая вырос с начала 2026 года в полтора раза
17:13
Иностранных преподавателей освободят от налогов: закон вынесли на обсуждение
17:13
В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом