10:26
USD 84.57
EUR 100.74
RUB 1.17
Общество

Кыргызстанцы меньше всего доверяют милиции и политическим партиям

Проведенный Коалицией против пыток в Кыргызстане и исследовательской компанией «М-Вектор» опрос выявил, что население республики меньше всего доверяет милиции.

Больше всего — армии (72 процента), религиозным организациям и правительству (по 53 процента). Партиям не доверяют 70 процентов респондентов. Парламенту — 69 процентов, судам — 61 процент. Прокуратуре верит 51 процент опрошенных и милиции — 47 процентов.

Если рассматривать уровень доверия к правоохранительным органам отдельно, то респонденты выражают сравнительно большее доверие к ГКНБ — 49 процентов.

Опрос впервые был проведен на общенациональном уровне и охватил все семь областей страны. Целью его было определить мнение кыргызстанцев о пытках и использованием полученных данных улучшить методы борьбы с этим явлением.

81 процент респондентов в той или иной степени поддерживает пытки, и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198193/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
К правозащитникам регулярно поступают заявления о пытках со стороны милиции
Дело о госизмене. Обвиняемый Марат Казакпаев жалуется на психологические пытки
С начала года в институт омбудсмена на пытки пожаловались 15 человек
Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не исполняются
Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют
Вымогательство $250 тысяч. В ГКНБ сообщили, где Мелис Аспеков получил синяки
Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ
Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков
Вместо туалета ведро. Правозащитники об условиях в ИВС Джалал-Абада
В Координационный совет по правам человека при кабмине поступило шесть жалоб
Популярные новости
Бизнесмен Генрих Балян перечислил на&nbsp;счет ГКНБ 60&nbsp;миллионов сомов Бизнесмен Генрих Балян перечислил на счет ГКНБ 60 миллионов сомов
В&nbsp;мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по&nbsp;COVID-19 действуют c&nbsp;23.00 В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00
Новые автобусы прибывают в&nbsp;Бишкек Новые автобусы прибывают в Бишкек
COVID-19. В&nbsp;Бишкеке вводят ограничения COVID-19. В Бишкеке вводят ограничения
Бизнес
Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в&nbsp;Бишкеке! Ударопрочные, защищенные смартфоны Blackview для экстрима уже в Бишкеке!
Что такое маркировка товаров и&nbsp;как ее&nbsp;получить: пошаговая инструкция Что такое маркировка товаров и как ее получить: пошаговая инструкция
Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ Акселерационная программа бизнес-инкубатора КГИПИ
Скидки на&nbsp;VIP-номера MegaCom в&nbsp;честь открытия офиса в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall Скидки на VIP-номера MegaCom в честь открытия офиса в ТРЦ Tommi Mall
19 июня, суббота
10:25
В Кыргызстане предлагают разрешить вывоз солярки по железной дороге В Кыргызстане предлагают разрешить вывоз солярки по жел...
10:17
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 34 медработника
10:12
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще пять человек
10:10
В КР коронавирусом болеет 6 тысяч 608 человек, 765— в тяжелом состоянии
10:00
Без шлемов и в наушниках. Как бишкекчане на колесах делят дороги и тротуары