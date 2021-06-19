Кыргызстанцы меньше всего доверяют милиции и политическим партиям

Проведенный Коалицией против пыток в Кыргызстане и исследовательской компанией «М-Вектор» опрос выявил, что население республики меньше всего доверяет милиции.

Больше всего — армии (72 процента), религиозным организациям и правительству (по 53 процента). Партиям не доверяют 70 процентов респондентов. Парламенту — 69 процентов, судам — 61 процент. Прокуратуре верит 51 процент опрошенных и милиции — 47 процентов.

Если рассматривать уровень доверия к правоохранительным органам отдельно, то респонденты выражают сравнительно большее доверие к ГКНБ — 49 процентов.

Опрос впервые был проведен на общенациональном уровне и охватил все семь областей страны. Целью его было определить мнение кыргызстанцев о пытках и использованием полученных данных улучшить методы борьбы с этим явлением.

81 процент респондентов в той или иной степени поддерживает пытки, и лишь 15 процентов опрошенных считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.