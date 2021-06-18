В приграничных районах Баткенской области поливная вода уходит в таджикское село

В селе Мин-Булак Ак-Сайского айыльного округа Баткенского района местные власти открыли трубы, по которым поливная вода уходит в таджикское село. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, местные власти несколько дней пытались возобновить подачу воды из канала Торт-Куль в Таджикистан.

«Вчера местные жители собрались и не разрешили отдавать воду. Сегодня приехали чиновники, в том числе аким, и начали копать. Как известно, под каналом проложена труба, по которой таджикские села получают поливную воду. Таких труб на всем протяжении канала очень много, и по ним нет никаких соглашений. Все они были закрыты после нападения таджикских военных. Теперь наши власти решили открыть одну из них и дать воду таджикским селам», — рассказали жители Мин-Булака.

Фото жителей Баткенской области. Работы по открытию трубы с поливной водой

По их словам, канал проходит от водозабора «Головной» к водохранилищу Торт-Куль.

«Сейчас Самаркандек не получает воду. Таджикистан перекрыл воду, хотя, как известно, эти каналы пополняются из кыргызских рек. По словам местных властей, если мы откроем свою трубу, то Таджикистан пропустит воду Самаркандеку. Поэтому сегодня мы согласились с их требованием», — заметили местные жители.

Отметим, 16 июня прошла двусторонняя встреча глав Баткена и Согди. В информации представительства правительства в Баткенской области по итогам встречи никакая договоренность по водным ресурсам не упоминалась. «Спутник Таджикистан» со ссылкой на администрацию Согдийской области сообщил, что поливная вода в распределительных пунктах «Головной» и «Ходжабакирган» будет подаваться в Таджикистан и Кыргызстан по согласованной системе.

Директор водного департамента КР Алмаз Сокеев заявил 24.kg, что вода через «Головной» распределяется по графику в соответствии с ранее подписанными соглашениями.