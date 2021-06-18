В Бишкеке у здания суда митингуют сторонники Алмамбета Салиева

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников бывшего заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева.
Участники акции протеста требуют его освобождения.
Отметим, сегодня суд изберет Алмамбету Салиеву меру пресечения.
подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата главы государства, а также пользуясь покровительством экс-президента, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.