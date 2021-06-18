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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

В Бишкеке у здания суда митингуют сторонники Алмамбета Салиева

В Бишкеке у здания Первомайского районного суда проходит митинг сторонников бывшего заместителя руководителя аппарата президента Алмамбета Салиева.

Участники акции протеста требуют его освобождения.

Отметим, сегодня суд изберет Алмамбету Салиеву меру пресечения.

Напомним, Алмамбет Салиев подозревается в незаконном обогащении. По версии следствия, он, являясь в свое время заместителем руководителя аппарата главы государства, а также пользуясь покровительством экс-президента, активно вмешивался в работу судебной системы, правоохранительных и государственных органов, лоббируя интересы частных структур в ущерб государственным интересам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198149/
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