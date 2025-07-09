ГКНБ КР: Государству возвращены детские лагеря и оздоровительный комплекс

Государственный комитет национальной безопасности КР сообщил о возвращении в государственную собственность ряда незаконно приватизированных социальных объектов.

По данным пресс-центра ГКНБ, в результате следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства на баланс государства переданы:

детский лагерь отдыха «Строитель» (12,5 гектара) в селе Джал Аламединского района,

детский лагерь имени Дубинина (7,5 гектара) в том же районе,

курортно-оздоровительный комплекс (1 гектар) в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.

Как установлено, эти объекты приватизированы с нарушениями с 1997 по 2001 год на основании решений отдельных АО и госорганов. После смены собственников лагеря и комплекс перестали использоваться по прямому назначению, а часть имущества была распродана.

Ведомство сообщает, что 7 июля объекты официально возвращены на баланс государства и в будущем будут использоваться по социальному назначению.

В ГКНБ добавили, что работа по возврату незаконно приватизированных промышленных и социальных объектов продолжается.