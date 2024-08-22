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Происшествия

В Аксыйском районе муниципальную технику использовали для личного обогащения

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области задержаны директор муниципального предприятия «Тазалык» Кош-Добонского айыльного округа А.З.Б. и водитель предприятия Т.С.А. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

Как отмечается, задержанных подозревают в эксплуатации муниципальной собственности в целях личного обогащения.

«Следствие установило, что в 2023 году сотрудники Кош-Добонского айыльного округа Аксыйского района незаконно и в личных интересах использовали муниципальную спецтехнику, оказывали услуги по бурению артезианских скважин на территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областей по заказу частных коммерческих организаций. За оказанные услуги сотрудники местного самоуправления получили 8 миллионов сомов — все деньги чиновники присвоили», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что специальная бурильная техника на базе большегрузной автомашины марки УРАЛ-4320 приобретена Кош-Добонским айыльным округом в декабре 2022 года за 22 миллиона сомов для бурения скважин и обеспечения местного населения питьевой водой.

Директор муниципального предприятия «Тазалык» Кош-Добонского айыльного округа А.З.Б. и водитель предприятия Т.С.А. задержаны 17 августа и водворены под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/302729/
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