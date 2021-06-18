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Общество

Раненному в конфликте баткенцу в Турции до сих пор не провели операцию на глаз

Родственники пострадавшего во время конфликта на кыргызско-таджикской границе Чынгыза Каработоева жалуются на врачей турецкой государственной клиники, куда мужчину госпитализировали с ранением.

Отметим, кыргызстанец был направлен на лечение в зарубежную клинику 14 мая.

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Напомним, пострадавший — житель села Интернационал, 1983 года рождения, с 30 апреля он находился в БНИЦТиО с диагнозом «проникающее обширное осколочное ранение роговицы, внутриглазные инородные тела правого глаза. Открытый перелом II-III-V плюсневых костей обеих стоп». Ему провели операцию, и направили на лечение в Турцию.

Все расходы, связанные с лечением, перелетом и проживанием пострадавшего, как сообщал Минздрав, будут профинансированы по линии Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана.

Родственники пострадавшего кыргызстанца отмечают, что ему не оказывают помощь и не проводят операцию на глаза. Его зрение ухудшается с каждым днем.

«Брата привезли в клинику месяц назад. За это время проведена операция только на ногу. Основной проблемой у него был глаз. С момента приезда ему только наложили новые швы. С тех пор врачи не могут освободиться. Теперь другой глаз начал плохо видеть. Заведующий отделом международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев лишь говорит, что все на контроле у врачей. Но нам здесь не объясняют, когда начнут лечить раненый глаз, мы находимся в полном неведении, врачи нас не консультируют», — сообщили близкие пострадавшего.

Заведующий отделом международного сотрудничества управления стратегического планирования и реализации программ Министерства здравоохранения Осмон Масалиев пояснил 24.kg, что квоты на подобные операции правительством Турции на 2020-2021 годы были закрыты. Но, учитывая инцидент на границе, они сделали исключение и предоставили бесплатное лечение Чынгызу Каработоеву.

«Мы его положили в больницу. Когда привезли в больницу, изучив состояние пациента, они увидели, что у него есть проблемы с конечностью. Были осколочные ранения. Поэтому медики взялись первым делом за восстановление и спасение ноги пациента. Они провели несколько операций на нижнюю конечность», — рассказал Осмон Масалиев.

Турецкие врачи сообщили, что у пациента имеется отек в области глазницы, который мешает проведению операции.

завотделом международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев

«Необходимо время для снятия отека. Кроме этого, врачебная бригада больницы, укомплектованная для проведения операции, сдала ПЦР-тест, и кого-то были сомнительные результаты. Поэтому команду не успели вовремя сформировать. В связи с этим операцию перенесли на следующую неделю. Сейчас врачи проводят лечение по снятию отека в глазнице», — отметил завотделом международного сотрудничества Минздрава Осмон Масалиев.

Он подчеркнул, что проводить операции по пересадке роговицы в государственных больницах Турции для иностранных граждан запрещено.

«Поэтому эта операция будет проводиться в частной клинике по мере готовности пациента и финансирования международными организациями. Мы понимаем обеспокоенность пострадавшего. Ему требуется не только операция на глаза, но и моральная поддержка. Он нетерпеливый. Пережитое влияет на психологическое состояние человека. Мы проводим всю необходимую работу. Поводов для беспокойств пока нет», — сказал Осмон Масалиев.

При этом он отметил, что пребывание одного гражданина в турецкой больнице такого уровня обходится государству примерно $300-400 в день.

«Поэтому иностранное государство не заинтересовано задерживать пациента в медучреждении лишнее время. Врачи проводят всю необходимую работу, и, если пациента держат в больнице, значит, это обосновано», — заключил Осмон Масалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198144/
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