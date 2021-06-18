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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Скандальный ПДП. Мэрия Бишкека решила оспорить решение суда

Управление капитального строительства мэрии Бишкека обратилось в городской суд с апелляционной жалобой на решение административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки Центральной части столицы недействительным. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

По его словам, первое слушание состоится 23 июня. «Но УКС не был ни одной из сторон по этому делу. Управление является структурным подразделением мэрии, и мы понимаем, что УКС не может действовать самостоятельно. Видимо, решили таким образом создать интригу, потому что есть большое сильное лобби за восстановление отмененного ПДП», — отметил он.

Юрист отметил, что обжаловать решение имел право БГК, но горкенеш им не воспользовался.

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находился в центре скандала. Пока чиновники пытались убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, они подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал именно БГК.

Административный суд столицы удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198098/
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