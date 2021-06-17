Кыргызстанский ансамбль выступит на Всемирной фольклориаде в Башкортостане

Вокально-хореографический ансамбль «Адис» из Кыргызстана примет участие в VI Всемирной фольклориаде, которая пройдет 3-10 июля в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Фестиваль — своеобразная международная олимпиада фольклорного творчества — проводится раз в четыре года, организует его Международный совет организаций фестивалей фольклора и традиционных искусств (СIOFF).

Вокально-хореографический ансамбль «Адис» создан в хореографическом отделении Детской школы искусств № 4 Бишкека в 2001-м. Он состоит из более чем 200 участников — это учителя, лучшие ученики и выпускники хореографического отделения школы. Репертуар ансамбля — кыргызские народные и современные танцы. В 2016 году коллектив прошел конкурсный отбор и принял участие в V Всемирной фольклориаде в Мексике.

Столица Башкортостана готовится принять 2 тысячи участников из 48 стран мира: танцевальные, фольклорные коллективы, национальные ансамбли искусств, культурные ассоциации и молодежные культурные центры.

В программе — фестиваль «Сердце фольклориады», международная конференция по культуре, а также самый большой в мире хоровод с участием представителей более 200 национальностей, который планируется занести в Книгу рекордов мира.

В концертах фестиваля «Сердце фольклориады», кроме участников, выступят приглашенные коллективы с мировыми именами: ансамбль «Русская песня» под руководством народной артистки РФ Надежды Бабкиной, участница «Евровидения-2021» певица Манижа, Государственный академический казачий хор, Чеченский государственный ансамбль танца «Вайнах», оркестр волынщиков Москвы, рок-группы Plantec (Франция), Ulytau (Казахстан), The Hatters (Россия).

На международной конференции по культуре зрители смогут побывать на выставках работ мастеров народных промыслов, фотовыставке «Музыкальные инструменты народов мира», увидеть экспозицию «Маски народов мира», мастер-классы и традиционные народные игры.

На закрытии выступит знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestr.