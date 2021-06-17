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Общество

Последний шанс. Выпускники могут зарегистрироваться на дополнительный тур ОРТ

Дополнительный тур ОРТ пройдет 22 и 23 июня в Бишкеке и Оше. Об этом сообщается на сайте Центра оценки в образовании и методов обучения.

Уточняется, что зарегистрироваться (перерегистрироваться) на него можно до 21 июня: в Бишкеке — в школе № 24, в Оше — в городском отделе образования.

Зарегистрироваться имеют право те, кто не участвовал в ОРТ 2021 года.

«Если абитуриент был зарегистрирован на ОРТ-2021, но по различным причинам не принял в нем участия, и у него есть регистрационный номер, то он должен пройти перерегистрацию в месте регистрации. Такой абитуриент обязан принести свой талон допуска на тест и документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность», — отметили в центре.

К перерегистрации или регистрации не допускаются абитуриенты, дисквалифицированные с ОРТ 2021 года.

Документы, необходимые для регистрации:

  • квитанция из РСК банка об оплате регистрационного взноса — 370 сомов за каждый тест;
  • паспорт (для военнослужащих срочной службы — военный билет). Без документов, удостоверяющих личность, на тест не допустят;
  • две фотографии 3×4;
  • оригинал аттестата о среднем образовании или диплом об окончании средне-специального учебного учреждения. Выпускник 2021 года предоставляет заверенную директором школы и школьной печатью справку о том, что он является выпускником. На справке обязательна фотография выпускника, которая заверяется печатью школы.

При отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных документов регистрация проводиться не будет!

Выбор абитуриентом предметного теста (или нескольких) зависит от специальности, на которой он предполагает обучаться. Предметные тесты включают в себя химию, биологию, английский язык, физику, математику, историю, кыргызский язык и литературу, русский язык и литературу.

Тесты предлагаются абитуриентам на двух языках по выбору: кыргызском и русском в зависимости от того, на каком языке абитуриент может наиболее успешно проявить себя.

Сертификат о количестве набранных баллов этим абитуриентам будет выдан в офисе ЦООМО и в городском отделе образования Оша после 1 июля 2021 года.

Отметим, что первый и второй этапы прошли 18-19 мая и 21-22 мая. На тестирование в 2021 году зарегистрировалось более 42 тысяч абитуриентов.

С 2012-го тестирование стало обязательным при поступлении во все вузы независимо от формы собственности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197990/
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