Профсоюз медработников хочет построить дома для медиков. Просит выделить землю

Профсоюз медработников просит выделить землю под строительство жилья для медработников. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель организации Нуралы Айдаров.

Он отметил, что по этому вопросу уже обращались в Минздравсоцразвития, но пока результата нет.

«В Бишкеке насчитывается более 30 тысяч медработников. Мы направили письмо в городское управление здравоохранения с вопросами, сколько медиков нуждается в жилье, сколько из них с инвалидностью, многодетные, малоимущие и так далее», — отметил он.

По его словам, по предварительным расчетам, один квадратный метр будет стоить примерно $250.

«Однокомнатная квартира обойдется до $10 тысяч. Конечно, и это большие деньги для определенных категорий медработников, но мы рассматриваем механизмы, чтобы бесплатно предоставить квартиры для некоторых медиков из уязвимых групп», — отметил он.

Нуралы Айдаров добавил, что предлагается создать фонд по строительству жилых домов для медработников. «Это некоммерческая организация, которая будет заниматься строительством, привлекать спонсоров, меценатов. Есть люди, компании, которые предлагают помощь», — отметил он.

С компаниями предлагается заключать договоры, что оплата будет проводиться после сдачи объекта в эксплуатацию. «Кроме того, будем рассматривать варианты выплаты полной стоимости для медиков в рассрочку на несколько лет», — сказал он.

Нуралы Айдаров добавил, что профсоюз хотел бы построить целый микрорайон для медиков.

«Для этого достаточно 7,5 гектара. Мы не просим в центре столицы. Возле города столько пустующих участков, некоторые отданы в аренду, но никак не используются. Есть механизмы, чтобы их вернуть и передать под строительство домов», — отметил он.