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Общество

Нехватка воды. В Чуйской области фермеры вышли на акцию протеста

В Канте порядка 50 фермеров из Ак-Кудукской сельской управы вышли на акцию протеста к зданию Иссык-Атинской районной администрации. Они требуют встречи с представителями местной власти и руководством Государственного агентства водных ресурсов.

«На полях ситуация сложная. Дошло уже до драк. Воды для полива практически нет. Ее дают, но на небольшое время и в четыре раза меньше нормы. Она не успевает дойти до поля, впитывается в арыки — так ее мало. Мы ждем встречи с руководством района и агентства. Мы не можем больше терпеть — урожай гибнет на корню!» — отметил один из участников акции.

Напомним, из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Однако проблема по сей день так и не решена. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197959/
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