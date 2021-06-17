Нехватка воды. В Чуйской области фермеры вышли на акцию протеста

В Канте порядка 50 фермеров из Ак-Кудукской сельской управы вышли на акцию протеста к зданию Иссык-Атинской районной администрации. Они требуют встречи с представителями местной власти и руководством Государственного агентства водных ресурсов.

«На полях ситуация сложная. Дошло уже до драк. Воды для полива практически нет. Ее дают, но на небольшое время и в четыре раза меньше нормы. Она не успевает дойти до поля, впитывается в арыки — так ее мало. Мы ждем встречи с руководством района и агентства. Мы не можем больше терпеть — урожай гибнет на корню!» — отметил один из участников акции.

Напомним, из-за засухи воды в реках Чуйской области стало в 2,5 раза меньше нормы. Ранее в Бишкеке к зданию правительства вышли около 300 фермеров из Чуйской области. Они требовали решить вопрос дефицита поливной воды. Однако проблема по сей день так и не решена. Позже подобную акцию провели и жители столичных жилмассивов «Киргизия-1» и «Ала-Тоо».