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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 176,9 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 318 тысяч 130 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 176 миллионов 960 тысяч 993 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 498 тысяч 145), Индии (29 миллионов 633 тысячи 105), Бразилии (17 миллионов 628 тысяч 588), Франции (5 миллионов 809 тысяч 319), Турции (5 миллионов 348 тысяч 249), России (5 миллионов 189 тысяч 260), Великобритании (4 миллиона 605 тысяч 805), Италии (4 миллиона 248 тысяч 432), Аргентине (4 миллиона 198 тысяч 620), Колумбии (3 миллиона 829 тысяч 879), Испании (3 миллиона 749 тысяч 31) и Германии (3 миллиона 726 тысяч 767).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 830 тысяч 346. За сутки показатель вырос на 7 тысяч 661 человека. В том числе в США всего скончались 600 тысяч 648 человек, Бразилии — 493 тысячи 693, Индии — 379 тысяч 573, Мексике — 230 тысяч 624, Великобритании — 128 тысяч 190, Италии — 127 тысяч 153 и России — 125 тысяч 443.

В Кыргызстане зарегистрировали 112 тысяч 777 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 460 тысяч 340, Узбекистане — 104 тысячи 463, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197935/
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