В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 35 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 14 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 2, Ошской — 8, Джалал-Абадской — 5, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 4, из которых выздоровели 4 тысячи 710 медработников.