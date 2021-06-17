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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 35 медработников

В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 35 медработников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 14 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 2, Ошской — 8, Джалал-Абадской — 5, Баткенской, Иссык-Кульской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны шесть медработников, из домашней изоляции — пять.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 5 тысяч 4, из которых выздоровели 4 тысячи 710 медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197926/
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