В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, все летальные исходы зафиксированы в Бишкеке.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, скончались 1 тысяча 916 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.