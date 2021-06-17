Захватывает дух. Как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище

Во время пресс-тура на Токтогульском водохранилище министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане нет. А тем, кто мыслит негативно, посоветовал думать только о хорошем.

На сегодня на Токтогульской ГЭС вырабатывается 500 мегаватт электроэнергии. По словам министра, к октябрю планируется накопить до 13 миллиардов кубометров воды в водохранилище.

Журналист 24.kg посмотрел, как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище и сам стратегический объект — ГЭС.

Яркая вода, величественные горы. От вида Токтогульского водохранилища захватывает дух. Сотрудники ГЭС рассказывают, что объем воды постепенно увеличивается, сейчас там накопилось 10 миллиардов 876 миллионов кубометров.

Площадь поверхности водохранилища — 284 квадратных метра. Оно образовано плотиной Токтогульской ГЭС на реке Нарын. Объем чаши ГЭС — 19,5 кубических метра.

С гребня плотины открывается широкий обзор практически на всю чашу. Здесь в штатном режиме продолжают работать энергетики.

Ремонтные и аппаратные отделы находятся внутри горы. Десятки уровней (этажей), длинные мрачные коридоры, заблудиться здесь легко. Но любой желающий пройти сюда не сможет — действует строгий паспортный режим. Впрочем, как и при въезде на прилегающую территорию водохранилища.