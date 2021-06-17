Захватывает дух. Как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище

Во время пресс-тура на Токтогульском водохранилище министр энергетики Доскул Бекмурзаев заявил, что энергетического кризиса в Кыргызстане нет. А тем, кто мыслит негативно, посоветовал думать только о хорошем.
На сегодня на Токтогульской ГЭС вырабатывается 500 мегаватт электроэнергии. По словам министра, к октябрю планируется накопить до 13 миллиардов кубометров воды в водохранилище.
Журналист 24.kg посмотрел, как сегодня выглядит Токтогульское водохранилище и сам стратегический объект — ГЭС.
Ремонтные и аппаратные отделы находятся внутри горы. Десятки уровней (этажей), длинные мрачные коридоры, заблудиться здесь легко. Но любой желающий пройти сюда не сможет — действует строгий паспортный режим. Впрочем, как и при въезде на прилегающую территорию водохранилища.
призывают кыргызстанцев не паниковать. Они уверяют, что проблем с наполнением водохранилища не будет, о веерных отключениях электричества можно не беспокоиться.