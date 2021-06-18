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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли и выставки

Спектакли

19 июня. Комедия «День космонавтики, или Любовь, похожая на сон»

Накануне празднования Дня космонавтики в сельском клубе собираются три закадычные подруги, чтобы подготовить праздничное выступление, а в результате рассказывают о себе и своей жизни, смеются и плачут, сплетничают и пускаются в воспоминания.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 июня. Комедия «Дура & дурочка»

Повзрослевшая Золушка, работающая не покладая рук и в одиночку воспитывающая сына, встречает старую фею, которая дарит надежду на счастливое будущее. Вот только в сказке все чудесным образом решается при помощи волшебной палочки, а в жизни наоборот. А жить в современном мире не становится легче. Его спасут любовь и доброта.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

19-20 июня. Спектакли театра «Республика ШКИД»

Актеры приготовили серию спектаклей разных жанров.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева.

Выставки, ярмарки

19 июня. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

19-20 июня. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17-27 июня. Фотовыставка

Работы представят известные фотографы Владимир Воронин, Алимжан Жоробаев, Артур Болжуров, Владислав Ногай, Александр Федоров и другие.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

Концерты, фестивали

19 июня. Концерт «Журөктөгу ырлар»

Для поклонников вокального искусства прозвучат популярные песни кыргызских авторов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Мастер-классы, лекции, семинары

19 июня. Мастер-класс по созданию мандалы

Карл Юнг считал, что мандала является визуальным проявлением бессознательного, доступным для понимания языком, которым может говорить наша душа, проявляя себя, раскрывая себя миру.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

20 июня. Показ фильма

Что может быть лучше просмотра в отличной компании хорошего фильма? Вход только для людей, достигших 18 лет.

Винный магазин «Винтаж» (улица Токомбаева, 9г), 20.00.

Для детей

19 июня. Спектакль «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

20 июня. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197904/
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