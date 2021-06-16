Гибель мальчика в детдоме. Директора учреждения временно отстранят от должности

Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова провела совещание по факту гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, в нем приняли участие руководители соответствующих министерств, представители НПО по защите прав детей и депутаты Жогорку Кенеша.

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«Участники рассмотрели обстоятельства гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома и ответили на вопросы гражданских активистов. Принято решение взять на особый контроль проведение расследования гибели ребенка, а также рассмотрения ответственности должностных лиц Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства образования и науки, из-за действий или бездействия которых произошла трагедия», — отметили в пресс-службе.

Министерству образования и науки рекомендовано отстранить на время следственных мероприятий директора Военно-Антоновского детского дома, а также рассмотреть дисциплинарную ответственность должностных лиц министерства, вплоть до соответствия занимаемой должности.

Кроме того, поручено предоставить психологическую помощь детям — воспитанникам Военно-Антоновского детского дома в связи с произошедшей трагедией, в том числе и брату погибшего ребенка.

Министерству внутренних дел рекомендовано провести тщательное расследование и своевременно принять все необходимые меры в соответствии с законодательством.

По итогам работы будет вынесено соответствующее комиссионное решение.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.