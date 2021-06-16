16:48
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Общество

Гибель мальчика в детдоме. Директора учреждения временно отстранят от должности

Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова провела совещание по факту гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома. Об этом сообщила пресс-служба президента.

По ее данным, в нем приняли участие руководители соответствующих министерств, представители НПО по защите прав детей и депутаты Жогорку Кенеша.

Читайте по теме
Гибель ребенка в детдоме. Брат воспитанника рассказал свою версию инцидента

«Участники рассмотрели обстоятельства гибели воспитанника Военно-Антоновского детского дома и ответили на вопросы гражданских активистов. Принято решение взять на особый контроль проведение расследования гибели ребенка, а также рассмотрения ответственности должностных лиц Министерства здравоохранения и социального развития и Министерства образования и науки, из-за действий или бездействия которых произошла трагедия», — отметили в пресс-службе.

Министерству образования и науки рекомендовано отстранить на время следственных мероприятий директора Военно-Антоновского детского дома, а также рассмотреть дисциплинарную ответственность должностных лиц министерства, вплоть до соответствия занимаемой должности.

Кроме того, поручено предоставить психологическую помощь детям — воспитанникам Военно-Антоновского детского дома в связи с произошедшей трагедией, в том числе и брату погибшего ребенка.

Министерству внутренних дел рекомендовано провести тщательное расследование и своевременно принять все необходимые меры в соответствии с законодательством.

По итогам работы будет вынесено соответствующее комиссионное решение.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197891/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Гибель мальчика в детдоме. Причины смерти выясняет межведомственная комиссия
ГУВД Чуйской области. Машину фонда «Наш голос» угнал их 16-летний воспитанник
Угнанную у выпускников детского дома машину нашли
В Новопокровке у выпускников детского дома угнали машину
Ситуация на границе. Стали известны подробности смерти мальчика в селе Арка
Инцидент на границе. Среди погибших есть военнослужащий из Кыргызстана
Общежитие для выпускников детдомов построят в столичном жилмассиве «Учкун»
Воспитанникам детского дома в городе Ош подарили компьютеры и сладости
#Плюсмойкирпич. Как выпускники детдомов зарабатывают на свой дом
Очередную партию СИЗ передали детским домам и изоляторам Кыргызстана
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
16 июня, среда
16:33
Гибель мальчика в детдоме. Директора учреждения временно отстранят от должности Гибель мальчика в детдоме. Директора учреждения временн...
16:13
И. о. мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов наградил горожанина, спасшего девочку
16:01
Опаздывают на работу. Установить шлагбаум у «Белого дома» требует депутат
15:50
Повторные выборы. УВД Токмака не нашло нарушений в действиях мэра
15:31
Нехватка поливной воды. Депутаты потребовали отчета Улукбека Марипова