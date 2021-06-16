Строительство филиала МГУ в Оше. О причинах задержки рассказали в Минобразования

Строительство здания филиала Московского государственного университета (МГУ) в Оше продолжается. Об этом 24.kg сообщил замминистра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, этот вопрос был заложен в рамках перекрестного года России и Кыргызстана. «План стороны приняли до пандемии, но из-за коронавируса некоторые задачи модифицировали. После того как стройку кампуса завершат, следующим этапом будем работать над содержанием и запуском образовательной программы уже совместно с МГУ», — сказал Нурлан Омуров.

Стройка ведется за счет спецсредств Ошского государственного университета. Когда будет она завершена, не уточняется.

Напомним, в марте 2019-го ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не по их вине филиал МГУ не был открыт в КР. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны Кыргызстана никаких шагов не предпринято.

В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.

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Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент КР лично контролирует вопрос открытия вуза. После чего в Минобразования заявили, что филиал МГУ в КР могут открыть уже в 2020-м. Капсулу заложили только в мае 2020 года.

Обучение будет бесплатным. Все основные предметы в филиале будут вести преподаватели из МГУ, помимо каких-то особых предметов, например истории Кыргызстана. Главные критерии для поступления — хороший аттестат и высокий балл на внутреннем экзамене.