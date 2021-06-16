Строительство филиала МГУ в Оше. О причинах задержки рассказали в Минобразования

Строительство здания филиала Московского государственного университета (МГУ) в Оше продолжается. Об этом 24.kg сообщил замминистра образования и науки Нурлан Омуров.
По его словам, этот вопрос был заложен в рамках перекрестного года России и Кыргызстана. «План стороны приняли до пандемии, но из-за коронавируса некоторые задачи модифицировали. После того как стройку кампуса завершат, следующим этапом будем работать над содержанием и запуском образовательной программы уже совместно с МГУ», — сказал Нурлан Омуров.
Напомним, в марте 2019-го ректор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не по их вине филиал МГУ не был открыт в КР. Он шесть раз давал согласие, однако со стороны Кыргызстана никаких шагов не предпринято.
В Минобразования и вовсе сказали, что вопрос открытия филиала МГУ на межправительственном уровне не поднимался.
Позднее заведующий отделом внешней политики аппарата главы государства Данияр Сыдыков сообщил, что президент КР лично контролирует вопрос открытия вуза. После чего в Минобразования заявили, что филиал МГУ в КР могут открыть уже в 2020-м. Капсулу заложили только в мае 2020 года.
Обучение будет бесплатным. Все основные предметы в филиале будут вести преподаватели из МГУ, помимо каких-то особых предметов, например истории Кыргызстана. Главные критерии для поступления — хороший аттестат и высокий балл на внутреннем экзамене.