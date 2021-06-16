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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 176,6 миллиона, умерли более 3,8 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 437 тысяч 534 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 176 миллионов 642 тысячи 863 человека. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 485 тысяч 68), Индии (29 миллионов 633 тысячи 105), Бразилии (17 миллионов 533 тысячи 221), Франции (5 миллионов 806 тысяч 255), Турции (5 миллионов 342 тысячи 28), России (5 миллионов 176 тысяч 51), Великобритании (4 миллиона 596 тысяч 994), Италии (4 миллиона 247 тысяч 32), Аргентине (4 миллиона 172 тысячи 142), Колумбии (3 миллиона 802 тысячи 52), Испании (3 миллиона 745 тысяч 199) и Германии (3 миллиона 725 тысяч 328).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 822 тысяч 685. За сутки показатель вырос на 13 тысяч 393 человека. В том числе в США всего скончались 600 тысяч 272 человека, Бразилии — 490 тысяч 696, Индии — 379 тысяч 573, Мексике — 230 тысяч 428, Великобритании — 128 тысяч 181, Италии — 127 тысяч 101 и России — 125 тысяч 55.

В Кыргызстане зарегистрировали 111 тысяч 990 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 460 тысяч 340, Узбекистане — 104 тысячи 113, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197827/
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