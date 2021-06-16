В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 5 тысяч 465 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 3 тысячи 320 пациентов, в больницах — 2 тысячи 145. В том числе 97 человек — в крайне тяжелом состоянии, 587 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 443 человек (или 67,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 18 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 308 человек. В Бишкеке выписаны 145 человек, Оше — 36, Чуйской области — 42, Ошской — 17, Таласской — 4, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 31, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 103 тысячи 565 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.