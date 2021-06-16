В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, по два летальных исхода зафиксировали в Бишкеке и Джалал-Абадской области, по одному — в Оше, Ошской и Чуйской областях.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 912 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.