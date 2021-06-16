12:10
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, по два летальных исхода зафиксировали в Бишкеке и Джалал-Абадской области, по одному — в Оше, Ошской и Чуйской областях.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 912 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197813/
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 в мире. Заразились более 176,6 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеет 5 тысяч 465 человек, 684 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 49 медработников
В КР выявили 647 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 111 990
Третья волна. Минздравсоцразвития запустило электронный портал для волонтеров
Для зараженных COVID-19 свободны 182 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19. Последнюю неделю отмечается высокая заболеваемость в Оше и Бишкеке
COVID-19 в мире. Заразились более 176,5 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
В КР коронавирусом болеет 5 тысяч 132 человека, 663 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 14 медработников
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
16 июня, среда
12:08
Никакой паники нет: министр энергетики о работе Токтогульской ГЭС Никакой паники нет: министр энергетики о работе Токтогу...
12:00
Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально
11:54
COVID-19 в мире. Заразились более 176,6 миллиона, умерли более 3,8 миллиона
11:40
Аресты депутатов. В парламенте требуют отчета от правоохранителей
11:39
Унижение для страны. Юрист ответила администрации президента про Гаагский суд