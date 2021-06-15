Работы фотографа из Бишкека можно увидеть на эковыставке в Челябинске

Работы фотографа из Бишкека Артура Болжурова можно увидеть на эковыставке «Первая Пластиковая. Планета, на которой мы живем», которая проходит в Челябинске. Об этом сообщают организаторы.

«Работы, показывающие некую трансформацию нынешнего биологического человека во что-то более животное или наоборот кибернетическое», — описали они «Портреты художников» участника из КР.

В рамках выставки художники, фотографы, скульпторы и другие творческие личности смогли продемонстрировать свою работу на тему экологических проблем человечества. На выставке размещены объекты, созданные из вторсырья: пластиковых бутылок, пакетов, макулатуры, стекла и частей неисправной электроники и другого.

Участники выставки — художники почти из всех регионов России, Кыргызстана, Украины и Великобритании.

Выставка будет работать до конца июня.