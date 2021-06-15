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Общество

Юристы считают исключение понятия «сделка со следствием» из УПК неправильным

Юрист Тимур Карабаев сегодня на круглом столе, где обсуждается реформа уголовного законодательства, отметил, что исключение из УПК такого понятия, как «сделка со следствием», неправильно.

По его словам, практику заключения сделки со следствием в Кыргызстане извратили. Он сказал, что на самом деле, это нужная норма.

Другие участники круглого стола отметили, что статьи Уголовного кодекса не соответствуют цифровизации и глобализации, поэтому документ и нуждается в кардинальной редактуре.  Юристы предлагают вернуть в кодекс норму о заключении соглашения со следствием, а также дополнить статьи о мошенничестве, детализируя их виды. Эксперты считают, что нужно также ввести в УПК отдельную статью за распространение пищевых добавок. 

Напомним, ранее генпрокурор Курманкул Зулушев сообщил, что кодексы поступят в Жогорку Кенеш до 7 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197695/
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