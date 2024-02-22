Подписан закон о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, который Жогорку Кенеш принял 28 декабря 2023 года.

Уточняется, что законом часть 6 статьи 58 Уголовного кодекса (перечень преступлений, на которые срок давности не применяется) изложена в новой редакции, согласно которой указанная статья дополнена в том числе:

— частями 3, 4 статьи 209 — мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения;

— частями 3, 4 статьи 210 — присвоение или растрата вверенного имущества, совершенные в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения;

— частью 3 статьи 215 — причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном и особо крупном размерах, организованной группой, в составе преступного сообщества, с использованием служебного положения;

— статьей 336 — коррупция.

Также законом статья 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство) дополнена частью, согласно которой прекращение дела по основанию, указанному в пункте 12 части 1 статьи 27 данного кодекса (уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению за истечением срока давности уголовного преследования), не допускается, если не возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.