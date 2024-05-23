Внесены изменения в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодексы КР

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики)».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 апреля 2024 года.

Законом внесены поправки в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, согласно которым пожизненное лишение свободы может быть назначено мужчинам, достигшим на момент совершения преступления шестидесятилетнего возраста, совершившим преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка. Также Законом внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, предусматривающие, что суд постановляет обвинительный приговор с назначением наказания за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы ребенка несмотря на наличие тяжелой болезни, препятствующей отбыванию наказания.