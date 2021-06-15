За последние четыре года в мире резко возросло число работающих детей

За последние четыре года число работающих детей и подростков во всем мире увеличилось на 8,4 миллиона и составило 160 миллионов. При этом до этого на протяжении 20 лет из года в год масштабы детского труда сокращались. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ), сообщили «Новости ООН».

Авторы доклада опасаются, что из-за пандемии еще больше мальчиков и девочек будут вынуждены бросать учебу и трудиться для того, чтобы выжить.

Половину всех 160 миллионов несовершеннолетних трудящихся составляют дети в возрасте от 5 до 11 лет. При этом примерно 79 миллионов мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 17 лет трудятся в опасных для их здоровья и жизни условиях — на шахтах, фермах и плантациях.

Число детей, занятых на работе, создающий риск для здоровья, выросло с 2016 года на 6,5 миллиона.

«Новые данные — это крайне тревожный сигнал. Мы не можем закрывать глаза на опасности, которым подвергается подрастающее поколение», — сказал генеральный директор МОТ Гай Райдер.

По его мнению, ситуацию можно исправить и для этого существуют механизмы социальной защиты семей с детьми. Глава МОТ призвал разорвать порочный круг бедности и искоренить детский труд, особенно в сельских районах, остро нуждающихся в инвестициях и преобразованиях. На сельскохозяйственный сектор приходится 70 процентов трудящихся детей.

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Авторы доклада опасаются, что из-за пандемии уже к концу 2022 года начнут работать еще 9 миллионов детей. А экономические потрясения и закрытие школ в связи с COVID-19 обернутся тем, что дети будут работать больше и в худших условиях.

«Мы теряем достижения в борьбе с детским трудом. В последний год наша борьба с этим явлением не увенчалась успехом», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

Она отметила, что тяжелый труд наносит вред психическому и физическому здоровью детей, ограничивает их права и потенциальные возможности, а также вовлекает их в порочный круг нищеты.