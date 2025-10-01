19:53
Агент 024

Двести сомов за детство: девочка продает клубнику по ночам в Бишкеке

В одном из кафе Бишкека на пересечении улиц Жумабека и Шопокова посетители заметили маленькую девочку, продающую ночью клубнику. Об этом они сообщили 24.kg.

По словам одной из посетительниц, восьмилетний ребенок подходил к столикам и предлагал купить клубнику за 200 сомов. На вопрос, где родители, девочка указала на улицу. Администратор и гостья заведения последовали за ней и на углу увидели женщину с тележкой.

Мать сообщила, что часто продает клубнику и ходит с ребенком, чтобы люди охотнее покупали товар. Женщина призналась, что у ребенка берут чаще, чем у нее.

Администратор кафе объяснила матери, что принуждение несовершеннолетнего к работе запрещено законом, к тому же небезопасно, ведь девочку могут похитить.

Выяснилось, что у женщины нет мобильного банкинга, так как она боится денежных махинаций, и все деньги за купленную клубнику поступают на счет другому человеку, предположительно родственнику.

Посетительница кафе отмечает, что ситуация показывает актуальные проблемы страны на сегодня: недостаток образования, ограничивающий использование новых технологий, принуждение детей к труду и безответственность отцов к финансированию своих семей.

«Нужно призвать мужчин к ответственности. Если они завели детей, то почему женщины должны в такой холод ночью с детьми стоять и страдать? Мать девочки упомянула, что со старшими детьми так же выходила продавать клубнику, а значит, семья использует детей и так зарабатывает много лет. Детям нужно днем учиться и вечером отдыхать, а тут ребенок до 23.00 на ногах», — сказала она.

Женщина просит властей обратить внимание на данную проблему комплексно, ведь это не единичный случай: по городу часто можно встретить маленьких детей, продающих салфетки и брелоки.

