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Общество
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

За державу обидно. В Нью-Йорке кыргызстанцы вышли на митинг против «Центерры»

Кыргызстанцы в Нью-Йорке (США) вышли на митинг к зданию ООН. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, они требуют наказать канадскую компанию «Центерра» за нанесение вреда экологии Кыргызстана. Они также обеспокоены уничтожением ледников. Отмечается, что митинг прошел сегодня ночью по бишкекскому времени.

Ранее ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) выразило обеспокоенность по поводу инициирования от его имени процедуры банкротства в Соединенных Штатах Америки.

В ответ на опубликованное 1 июня 2021 года в СМИ информационное сообщение ЗАО «Кумтор Голд Компани» заявляет, что с момента создания компания осуществляла и продолжает осуществлять свою деятельность, руководствуясь законодательством Кыргызской Республики. Условие об этом закреплено соответствующими письменными договоренностями между компанией «Центерра Голд Инк.» и правительством Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197554/
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