COVID-19. Извещений о смерти после вакцинации в Кыргызстане не было

Извещений о смерти после вакцинации от коронавируса в Кыргызстане не было. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Отметим, что пользователь Twitter Бактыбек Жумашев написал о смерти пожилого человека якобы после получения второго компонента вакцины «Спутник V».

«У нас есть система эпиднадзора. Если что-то связано с вакцинацией, то стационары — будь это реанимация или другие отделения — в течение 24 часов должны дать экстренное извещение. Такое извещение в систему не поступало», — отметили в РЦИ.

Отметим, что в Кыргызстане, по данным Минздравсоцразвития на 11 июня, вакцинировано около 90 тысяч человек.