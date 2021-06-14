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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Извещений о смерти после вакцинации в Кыргызстане не было

Извещений о смерти после вакцинации от коронавируса в Кыргызстане не было. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Отметим, что пользователь Twitter Бактыбек Жумашев написал о смерти пожилого человека якобы после получения второго компонента вакцины «Спутник V».

«У нас есть система эпиднадзора. Если что-то связано с вакцинацией, то стационары — будь это реанимация или другие отделения — в течение 24 часов должны дать экстренное извещение. Такое извещение в систему не поступало», — отметили в РЦИ.

Отметим, что в Кыргызстане, по данным Минздравсоцразвития на 11 июня, вакцинировано около 90 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197553/
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