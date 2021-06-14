Пациент Нацгоспиталя был без сознания. Родственников нашли

Родственников пациента, который поступил в Нацгоспиталь без сознания, нашли. Об этом 24.kg сообщили в стационаре.

По словам медиков, больному 49 лет, некоторые моменты он не помнит. «Приходил отец пациента. Состояние удовлетворительное», — отметили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в отделение неврологии № 2 Национального госпиталя поступил неизвестный мужчина примерно 50-55 лет. Его доставила в стационар 6 июня бригада Центра экстренной медицины (скорой помощи). Мужчина был обнаружен прохожими на перекрестке улиц Юнусалиева и Саманчина у дома 52/1 в бессознательном состоянии.