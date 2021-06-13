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Общество

Пляжный сезон открыт. Как одеться, чтобы быть в тренде и произвести впечатление

Аномально жаркий июнь настроил кыргызстанцев на отпускную волну. Поехать за границу могут не все, но в сторону Иссык-Куля не поглядывает только ленивый. Пляжный сезон в этом году начался раньше обычного. И прекрасным дамам уже самое время обновить свой пляжный гардероб, чтобы поразить всех не только богатым внутренним миром, но и его блестящей упаковкой.

В Кыргызстане пляжный отдых немыслим без красивого купальника, а лучше — нескольких. Благо мода как никогда либеральна и возможности для выбора практически безграничные. Но, несмотря на это, есть тренды, которым должна следовать каждая заправская модница. Итак, какой купальник выбрать в 2021 году? Вот самые актуальные варианты.

Асимметрия

Эффектные фасоны и замысловатые формы. В этом году купальники предназначены сражать наповал. Вариантов великое множество — необычные вырезы, ремешки и пряжки, но это обязательно должны быть купальники «на одно плечо». Не важно, предпочитаете вы максимально закрытые пляжные наряды или более легкомысленные бикини.

Животные принты

Леопард, зебра, тигр и даже корова. Популярность этой компании растет с каждым годом. Если раньше модницы носили анималистичные сумочки или очки, то теперь настала пора купальников. А будет принт под зебру, тигра или питона — уже дело вкуса.

Оборки и вырезы

Рюши и воланы добрались до пляжной моды, придав ей некий романтичный флер. Выглядят они мило и кокетливо, к тому же позволяют привлечь внимание к достоинствам фигуры и показать ее в самом выигрышном свете. Купальники можно украсить оборками любых размеров и мастей. А если еще и дополнить их вырезом, эффект будет просто сногсшибательным.

Бахрома и шнуровка

Шнуровка, как и вырезы, может располагаться где угодно — на груди, спине, боках. Она, безусловно, придаст вашему образу изюминку и поможет грамотно расставить акценты. Слова здесь излишни — это нужно просто увидеть.

Купальник в стиле нижнего белья

Вариант для очень уверенных в себе леди. Но выглядит феерично. Разнообразие моделей просто поражает — от ярких, сексуальных, вызывающих комплектов до целомудренных, девичьих нарядов.

Стиль baby doll

В жизни каждой женщины бывает период, когда хочется почувствовать себя маленькой девочкой. Стоит вспомнить только милые бикини в горошек. Сейчас возможностей больше — это и принты, похожие на обои в детской комнате, и рюши, и нежные расцветки.

Купальники с универсальным верхом

С пляжа в ресторан — легко. В этом сезоне популярны купальники, верх которых вполне может сойти за эффектную блузку — в меру закрытую и только слегка кокетливую. Любителям ровного загара такой вариант вряд ли придется по вкусу, но сторонников элегантных решений наверняка заинтересует.

Минимализм снова в моде

Не меньшую популярность снискали традиционные сплошные купальники с минимумом деталей. Цвета могут варьироваться от классического черного до ярких или пастельных. Допустимы даже ткани с блеском. Единственное требование — лаконичный и консервативный крой.

Вариантов много — на любой вкус и цвет. Мода как никогда либеральна, она, скорее, ненавязчиво советует, чем диктует жесткие условия. И как никогда дает обладательницам разных фигур возможность выглядеть красиво и современно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197374/
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