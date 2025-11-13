19:11
USD 87.45
EUR 101.69
RUB 1.08
Все пляжные зоны в Кыргызстане передают под единое управление

В администрации президента сегодня состоялась встреча управделами главы государства Каныбека Туманбаева с руководителями курортов, санаториев и пансионатов. Обсуждались дальнейшая деятельность парково-пляжных зон и изменения, сообщает пресс-служба управления.

Каныбек Туманбаев заявил, что, согласно указу президента, все парково-пляжные территории передаются на баланс вновь созданной дирекции. Ранее эти зоны считались государственными, однако находились в ведении органов местного самоуправления. Теперь весь пляжный фонд переходит под единую систему управления.

По словам управделами главы государства, дирекция будет отвечать за обслуживание, очистку и обеспечение безопасности на пляжах, что должно повысить качество инфраструктуры и условий отдыха.

Он подчеркнул, что государство не намерено повышать арендные ставки или создавать препятствия бизнесу. Напротив, власти заинтересованы в открытом, стабильном и долгосрочном партнерстве с частным сектором.

В администрации отметили, что отныне вопросы чистоты, ремонта и инфраструктурного обеспечения пляжных зон будут находиться в прямой ответственности государства. Решение направлено на улучшение условий отдыха, наращивание туристического потока и качественную подготовку к летнему сезону.

Представители пансионатов и санаториев, участвовавшие во встрече, выразили готовность к конструктивному сотрудничеству с новой структурой.
