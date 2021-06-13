Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну

31-летний ученый Валерьян Сибий родом из города Нанси на востоке Франции. Он физик, специализируется в области элементарных частиц. В Кыргызстан он прибыл в отпуск, но решил задержаться.

В интервью 24.kg мужчина рассказал, зачем приехал в нашу страну, почему считает граждан КР чрезмерно гордыми и за что ему не нравится кыргызский язык.

Фото из личного архива. Валерьян Сибий

— Почему вы выбрали для путешествия нашу страну? Сколько времени пробыли у нас?

— Благодаря пандемии коронавируса. После завершения нескольких проектов на работе я искал страну, где можно свободно отдохнуть без строгих ограничений. Страну, не очень далекую, где дешево, не требуют визу и можно легко сделать ПЦР-тест. 16 апреля я прилетел в Кыргызстан. Спустя две недели после прибытия решил остаться еще на две. Так я пробыл в стране больше месяца.

— В каких регионах Кыргызстана вам удалось побывать за это время? Любимые места появились?

— Три недели пробыл в Бишкеке и одну — в Караколе. Посетил Чолпон-Ату, Джети-Огуз. Любимое место: каньон Конорчок.

— Что-то напоминало вам здесь о родном городе?

— Да, у нас же Альпы, они чуть-чуть похожие на Алтын-Арашан, Коль-Тор, Ала-Арчу, Джети-Огуз — там, где юрты летом.

— Как складывалось знакомство с местным населением? Как вам пришелся нрав кыргызов?

— У меня есть друг француз. Он много путешествует. Через него я узнавал о Кыргызстане. Когда прилетел, нашел туры через приложение и отправлялся туда с местными.

В любой стране все люди разные. Есть много добрых кыргызов, которые много помогают и интересуются вами. В то же время очень много не очень рациональных. Например, не пристегивают ремни безопасности в машине, а у многих и вовсе они отсутствуют на заднем сиденье. Люди пренебрегают санитарными требованиями и не носят медицинские маски, несмотря на серьезную эпидемиологическую ситуацию.

Большинство кыргызстанцев ничего не понимают или не хотят понимать, например, про пандемию, про происхождение видов и тому подобное. Им просто удобнее ходить в мечеть.

Вместо мечетей стоило бы построить больше университетов.

Некоторые люди чрезмерно горды. Говорят: у нас в Кыргызстане все есть, мы самые умные и сильные в мире, мы первые все придумали.

— Какие предпочтения были в национальной кухне? Что вам понравилось и не понравилось?

— Понравились виды лагманов, все жареное. Например, мясо, рыба. Я люблю овощи, но у вас их мало. Мне также понравились манты и плов, которые стали привычными для меня, хотя это не очень здоровая пища. Из местной кухни полюбил также шашлыки, лазуро, ашлян-фу и шорпо. Остальные блюда не понравились: они жирные, тяжелые, вредные.

В Бишкеке не всегда правильно готовят европейские блюда. Это, возможно, из-за того, что у вас трудно найти наши настоящие ингредиенты.

— Вы немного говорите по-русски, где вы его учили? И нравится ли вам кыргызский язык?

— Я учил его самостоятельно. Через различные книги, музыку, фильмы. На это у меня ушло шесть лет. А кыргызский мне пока не очень нравится. Для меня он звучит грубо и кажется диким.

— Что бы вы изменили в Бишкеке?

— Было бы отлично, если в супермаркетах и на рынках продавали качественные продукты. Хочется, чтобы в городе было светло ночью, чтобы установили больше ламп. Не могу не упомянуть про качество дорог. Было бы хорошо, если бы городские власти сделали ровные тротуары и дороги.

— По вашему мнению, как обстоят дела с наукой в Кыргызстане?

— Для развития науки в стране, думаю, нужны деньги. Кыргызстан бедная и маленькая страна. Швеция тоже маленькая, но богатая, поэтому у нее как-то получается развить эту сферу.

— Посетили бы Кыргызстан еще раз и почему?

— Еще раз хочу посетить Ала-Куль, Сон-Коль, Кел-Суу, Чатыр-Кол, и Ош.