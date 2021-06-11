В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 244 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 323 пациента, в больницах — 1 тысяча 921. В том числе 81 человек — в крайне тяжелом состоянии, 568 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 246 человек (или 64,8 процента) — оценивают как средней тяжести, 26 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 303 пациента. В Бишкеке выписаны 176 человек, Оше — 22, Чуйской области — 46, Ошской — 13, Таласской — 3, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 23, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 102 тысячи 18 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.