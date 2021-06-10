Молодежный театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз». Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Коллектив из Кыргызстана представил спектакль «Мать Олениха» в онлайн-режиме.

С 7 по 13 июня 2021 года в Казани фестиваль соберет театральные коллективы из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и национальных республик России. Фестиваль посетят свыше тысячи участников.

«Науруз» — единственный крупномасштабный театральный фестиваль национальных театров в Российской Федерации — проводится ежегодно, и Республика Татарстан мобилизует все силы для того, чтобы на достойном уровне провести этот праздник театров и зрителей.