Молодежный театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз». Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Коллектив из Кыргызстана представил спектакль «Мать Олениха» в онлайн-режиме.
«Науруз» — единственный крупномасштабный театральный фестиваль национальных театров в Российской Федерации — проводится ежегодно, и Республика Татарстан мобилизует все силы для того, чтобы на достойном уровне провести этот праздник театров и зрителей.