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Общество

Театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз»

Молодежный театр «Учур» принял участие в XV Международном фестивале «Науруз». Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

Коллектив из Кыргызстана представил спектакль «Мать Олениха» в онлайн-режиме.

С 7 по 13 июня 2021 года в Казани фестиваль соберет театральные коллективы из Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и национальных республик России. Фестиваль посетят свыше тысячи участников.

«Науруз» — единственный крупномасштабный театральный фестиваль национальных театров в Российской Федерации — проводится ежегодно, и Республика Татарстан мобилизует все силы для того, чтобы на достойном уровне провести этот праздник театров и зрителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197157/
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