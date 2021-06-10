COVID-19 в мире. Заразились более 174,3 миллиона, умерли более 3,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 421 тысячу 548 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 174 миллиона 326 тысяч 389 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 414 тысяч 8), Индии (29 миллионов 89 тысяч 69), Бразилии (17 миллионов 122 тысячи 877), Франции (5 миллионов 787 тысяч 125), Турции (5 миллионов 306 тысяч 690), России (5 миллионов 96 тысяч 657), Великобритании (4 миллиона 551 тысяча 694), Италии (4 миллиона 237 тысяч 790), Аргентине (4 миллиона 38 тысяч 528), Германии (3 миллиона 715 тысяч 570), Испании (3 миллиона 715 тысяч 870), Колумбии (3 миллиона 633 тысячи 481).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 755 тысяч 587. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 435 человек. В том числе в США всего скончались 598 тысяч 764 человека, Бразилии — 479 тысяч 515, Индии — 353 тысячи 528, Мексике — 229 тысяч 353, Великобритании — 128 тысяч 124, Италии — 126 тысяч 767 и России — 122 тысячи 802.

В Кыргызстане зарегистрировали 108 тысяч 867 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 453 тысячи 975, Узбекистане — 102 тысячи 362, Таджикистане — 13 тысяч 308.