В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 19 медработников, из них в красной зоне — два. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали пять случаев, Оше — девять, Ошской области — три, Джалал-Абадской и Таласской — по одному.

За сутки с выздоровлением из стационаров выписаны семь медработников, из домашней изоляции — один.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 4 тысячи 814, из которых выздоровели 4 тысячи 654 медработника.