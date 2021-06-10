В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 4 тысячи 30 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 137 пациентов, в больницах — 1 тысяча 893. В том числе 101 человек — в крайне тяжелом состоянии, 536 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 229 человек (или 64,9 процента) — оценивают как средней тяжести, 27 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 351 человек. В Бишкеке выписаны 207 человек, Оше — 23, Чуйской области — 61, Ошской — 13, Таласской — 2, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 25, Джалал-Абадской — 11, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 101 тысяча 715 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.