В Кыргызстане за сутки выявили еще 494 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 224 случая, Оше — 80, Чуйской области — 73, Ошской — 47, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 27, Баткенской — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 108 тысяч 667 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.