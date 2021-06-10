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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 494 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 108 667

В Кыргызстане за сутки выявили еще 494 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 224 случая, Оше — 80, Чуйской области — 73, Ошской — 47, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 22, Джалал-Абадской — 27, Баткенской — 10.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 108 тысяч 667 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197089/
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