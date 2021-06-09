Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 213 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 9 июня:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 15;

Клинический родильный дом № 2 — 13;

Городская клиническая больница № 1 — 42;

Городская клиническая больница № 6 — 7;

Национальный центр кардиологии и терапии — 15;

Чуйская областная объединенная больница — 21;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 20;

Национальный центр онкологии и гематологии — 6;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 40;

Республиканский центр наркологии — 29.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 108 тысяч 173 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.