ВОЗ: Заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась на 15 процентов

За прошедшую неделю Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила снижение заболеваемости коронавирусом на 15 процентов. Об этом говорится в бюллетене организации.

По ее данным, за последнюю неделю зарегистрировано более 3 миллионов новых случаев и более 73 тысяч смертей, что на 15 процентов и 8 процентов меньше, чем на предыдущей неделе.

«На прошлой неделе регионы Европы и Юго-Восточной Азии сообщили о заметном сокращении числа новых случаев, в то время как Африканский регион — об увеличении по сравнению с предыдущей неделей», — отметили в ВОЗ.

Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, Африке, но сократилась в Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.