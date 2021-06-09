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Общество
Сюжет: COVID-19

Европейский союз вводит единый внутренний ковидный паспорт

Европейский союз вводит с 1 июля единый внутренний ковидный паспорт. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что это не обязательный, но желательный инструмент, которым ЕС надеется спасти лето и вернуть свободу передвижения 450 миллионам граждан 27 стран крупнейшего политического союза на планете.

Цифровой ковидный сертификат будет единым для всех государств ЕС документом, удостоверяющим факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно перенесенного лабораторно-подтвержденного COVID-19.

Глава комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар назвал ковидный сертификат символом возрождения Шенгена. «Наш посыл — вернуть европейцам уверенность и желание попробовать жить, как прежде, вдохнуть полной грудью воздух свободы передвижения, которой мы так дорожим и по которой мы так соскучились», — сказал он.

Выглядеть он будет как QR-код в бесплатном приложении для телефона, но проверяющие должны будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название «цифровой сертификат».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196958/
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