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Общество

Спасатели Кыргызстана и Франции проведут совместные учения

Спасатели Кыргызстана и Франции проведут совместные учения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Соответствующее решение достигнуто в ходе встречи статс-секретаря ведомства Азамата Мамбетова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в КР Франсуа Делауса.

Обсужден вопрос о проведении совместных мероприятий с сентября по декабрь. МЧС готово провести ознакомительный тренинг по присоединению к международной консультативной группе по вопросам поиска и спасения. Также обсуждался вопрос обмена опытом в Бишкеке между специалистами МЧС и экспертами генеральной дирекции по гражданской безопасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций МВД Франции по теме «Поиск причин пожаров».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196904/
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