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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Забитые автобусы и троллейбусы. Как горожане добираются до работы сегодня

С утра водители маршруток в Бишкеке устроили забастовку и не вышли на линии. Причина одна — требуют повысить цены на проезд.

На остановках толпятся горожане, многие опоздали на работу. Вызвать такси тоже проблематично, некоторые службы взвинтили цены до 400 сомов от точки А до точки Б.

С потоком пассажиров пытаются справиться троллейбусы и автобусы. С южной части столицы они едут забитыми, а обратно чуть более свободными.

Некоторые водители автобусов уже не могут рассаживать пассажиров из-за большого наплыва. Им приходится игнорировать бишкекчан и ехать дальше.

Однако владельцы легковых автомобилей отмечают, что в Бишкеке на дорогах стало комфортно. «Нет заторов, пробок. Не все так критично, без маршруток вроде можно справиться. Троллейбусы сегодня ездят один за одним. Никогда такого не видел. Нужно лишь докупить немного автобусов и будет все хорошо», — рассказал один из автолюбителей.

Напомним, мэрия предложила три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым она считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196056/
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