В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 442 человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 782 пациента, в больницах — 1 тысяча 660. В том числе 94 человека — в крайне тяжелом состоянии, 444 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 100 человек (или 66,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 302 человека. В Бишкеке выписаны 204 человека, Оше — 11, Чуйской области — 35, Ошской — 8, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 12, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 99 тысяч 175 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.