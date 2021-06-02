В Кыргызстане за сутки выявили еще 358 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохрания и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 163 случая, Оше — 64, Чуйской области — 64, Ошской — 19, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 18, Баткенской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 105 тысяч 469 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.