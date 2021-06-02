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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ заявила об опасности вьетнамского штамма COVID-19

Четыре разновидности коронавируса COVID-19, которые распространяются быстрее остальных, вызывают наибольшую обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом на брифинге заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове, передает РБК.

Из них она особо отметила мутацию коронавируса, которая обнаружена во Вьетнаме. По ее словам, этот штамм уже хорошо известен специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист.

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Про другие три разновидности она не сказала ничего.

Как отметила ван Керкхове, вирус постоянно видоизменяется, к чему в ВОЗ были готовы. Она предположила, что эволюция COVID-19 будет продолжаться и дальше.

«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против них хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила за «эпидемиологический надзор».

В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении в стране штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух других — британского и индийского.

Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции более заразный и легко передается по воздуху.

Глава Минздрава сообщил, что вьетнамские власти вскоре опубликуют данные о геноме новой разновидности коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196039/
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