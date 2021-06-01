12:36
USD 83.62
EUR 102.00
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 170,5 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 403 тысячи 840 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 170 миллионов 593 тысячи 575 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 264 тысячи 380), Индии (28 миллионов 47 тысяч 534), Бразилии (16 миллионов 545 тысяч 554), Франции (5 миллионов 728 тысяч 788), Турции (5 миллионов 249 тысяч 404), России (5 миллионов 13 тысяч 512), Великобритании (4 миллиона 503 тысячи 231), Италии (4 миллиона 217 тысяч 821), Аргентине (3 миллиона 781 тысяча 784), Германии (3 миллиона 689 тысяч 921), Испании (3 миллиона 678 тысяч 390), Колумбии (3 миллиона 406 тысяч 456) и Иране (2 миллиона 913 тысяч 136).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 547 тысяч 205. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 9 человек. В том числе в США всего скончались 594 тысячи 568 человек, Бразилии — 462 тысячи 791, Индии — 329 тысяч 100, Мексике — 223 тысячи 568, Великобритании — 128 тысяч 45, Италии — 126 тысяч 128 и России — 119 тысяч 464.

В Кыргызстане зарегистрировали 105 тысяч 111 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 442 тысячи 935, Узбекистане — 100 тысяч 335, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195930/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 392 человека, 515 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
В КР выявили 382 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 105 111
Ученые прогнозируют COVID-26 и COVID-32, если не выяснить происхождение COVID-19
COVID-19. В ЦГСЭН напомнили, как защититься от заражения
Третья волна COVID-19. Рост смертей и сложности с вакцинами
В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится
Испытание аконита. В Минздраве ждут отзыв от российских и казахских профессоров
Популярные новости
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Гаражная распродажа прошла в&nbsp;Бишкеке. Что продавали и&nbsp;покупали Гаражная распродажа прошла в Бишкеке. Что продавали и покупали
Бизнес
&laquo;‎Бай-Тушум&raquo; будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда «‎Бай-Тушум» будет выдавать кредиты под гарантии Гарантийного фонда
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
1 июня, вторник
12:07
Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля Жениша Молдокматова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 6 июля...
12:06
Дело «Кумтора». На что жалуются арестанты, рассказал глава НЦПП
12:04
COVID-19 в мире. Заразились более 170,5 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
12:00
Дети-«невидимки», или Как выживают в Кыргызстане без документов
11:45
COVID-19. Из-за ситуации в мире потока туристов в Кыргызстан не ожидается