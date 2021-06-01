COVID-19 в мире. Заразились более 170,5 миллиона, умерли более 3,5 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 403 тысячи 840 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 170 миллионов 593 тысячи 575 человек. Больше всего зараженных в США (33 миллиона 264 тысячи 380), Индии (28 миллионов 47 тысяч 534), Бразилии (16 миллионов 545 тысяч 554), Франции (5 миллионов 728 тысяч 788), Турции (5 миллионов 249 тысяч 404), России (5 миллионов 13 тысяч 512), Великобритании (4 миллиона 503 тысячи 231), Италии (4 миллиона 217 тысяч 821), Аргентине (3 миллиона 781 тысяча 784), Германии (3 миллиона 689 тысяч 921), Испании (3 миллиона 678 тысяч 390), Колумбии (3 миллиона 406 тысяч 456) и Иране (2 миллиона 913 тысяч 136).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 547 тысяч 205. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 9 человек. В том числе в США всего скончались 594 тысячи 568 человек, Бразилии — 462 тысячи 791, Индии — 329 тысяч 100, Мексике — 223 тысячи 568, Великобритании — 128 тысяч 45, Италии — 126 тысяч 128 и России — 119 тысяч 464.

В Кыргызстане зарегистрировали 105 тысяч 111 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 442 тысячи 935, Узбекистане — 100 тысяч 335, Таджикистане — 13 тысяч 308.